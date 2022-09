Κίνα: Μεγάλη πυρκαγιά σε ουρανοξύστη (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα από άγνωστα αίτια σε ουρανοξύστη της μεγάλης πόλης Τσανγκσά, στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο και δεκάδες όροφοι έχουν παραδοθεί στις φλόγες», μεταδίδει το CCTV.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενα θύματα.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj

— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022