Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν στην περιοχή του Χαρκόβου

Ο Επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι υπέστησαν βασανιστήρια και σκοτώθηκαν στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της επαρχίας του Χαρκόβου.

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς είπε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες οι ουκρανικές αρχές θα ανακοινώσουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρέθηκαν σε έναν ομαδικό τάφο στην πόλη Ιζιούμ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Μία νέα ιστορία τρόμου εξελίσσεται στο Ιζιούμ, φέρνοντας πίσω μνήμες από τις θηριωδίες της Μπούτσα τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, σε ομαδικούς τάφους εντοπίστηκαν πολλά πτώματα ανθρώπων, που τα σώματα τους ήταν δεμένα με σχοινιά, γύρω από το λαιμό και τα χέρια τους.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ταφεί στον ομαδικό τάφο που ανακαλύφθηκε στην πόλη Ιζιούμ είναι άμαχοι, ενώ εκπρόσωπος της αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε ότι σχεδιάζεται η αποστολή παρατηρητών στην πόλη.

Οι ουκρανικές αρχές εντόπισαν τον τόπο της ομαδικής ταφής με περίπου 440 πτώματα, χαρακτηρίζοντάς τον απόδειξη για εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι εισβολείς σε εδάφη που ήλεγχαν για μήνες. «Η Ρωσία αφήνει παντού πίσω της θάνατο και πρέπει να λογοδοτήσει», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο τόπος ομαδικής ταφής ανακαλύφθηκε στο πρώην προπύργιο των ρωσικών δυνάμεων, στο Ιζιούμ, το οποίο ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις αφού χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες εγκατέλειψαν την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους όπλα και πυρομαχικά.

Exhumation of hundreds of unmarked graves near Izyum. Witnesses confirmed to @maria_avdv that they saw people people being shot on the streets by Russians. Others died from shelling and no access to healthcare. pic.twitter.com/CyHElbNItH

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) September 16, 2022