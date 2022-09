Βασίλισσα Ελισάβετ: Τον κόσμο που περιμένει στην ουρά επισκέφτηκαν ο Κάρολος με τον Ουίλιαμ

Ο βασιλιάς Κάρολος III και ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ έκαναν σήμερα αιφνιδιαστική εμφάνιση στην ουρά που σχημάτιζαν επί ώρες στο Λονδίνο οι πολίτες για να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Βρετανός βασιλιάς και ο διάδοχος του θρόνου αντάλλαξαν χειραψία με κάποιους από τους πολίτες που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά.

‘You’re not far off getting there’, King Charles tells well-wishers waiting in the queue on Lambeth Bridge to see the Queen lying in state,

Σε συνομιλίες που είχε ο Κάρολος με τον κόσμο, ακούστηκε να λέει «πλησιάζετε, ελπίζω να μην έχετε παγώσει πολύ», καθώς ο καιρός αυτές τις ημέρες στη βρετανική πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα κρύος για την εποχή.

Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην ουρά στο Λάμπεθ του νότιου Λονδίνου ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν όταν εμφανίστηκαν ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ. Πολλοί έβγαλαν φωτογραφίες και πίεζαν στις μεταλλικές μπάρες, προσπαθώντας να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τον βασιλιά και τον διάδοχο του θρόνου. Αρκετοί φώναζαν επίσης «God Save the King» και «God Save the Prince of Wales».

Further cheers break out in the crowd as King Charles and his son continue down the line of well-wishers waiting on Lambeth Bridge

Βέβαια, τα απρόοπτα δεν έλειψαν τις τελευταίες μέρες, κάθε φορά που ο Κάρολος ερχόταν σε επαφή με απλούς πολίτες.

Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος χαιρετούσε το συγκεντρωμένο πλήθος στο Κάρντιφ την Παρασκευή, μία γυναίκα του χάρισε ένα στυλό ώστε να μην ξαναβρεθεί σε δύσκολη θέση στην περίπτωση που χρειαστεί να υπογράψει κάτι.

«Σε περίπτωση που!» λέει η γυναίκα προσφέροντας το δώρο της στον νέο βασιλιά της Βρετανίας, ο οποίος κρατά το στυλό στα χέρια και το κοιτάζει γελώντας.

Ένας άνδρας, όμως, δεν υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. «Κάρολε», φώναξε ο άνδρας με τον μονάρχη να γυρνάει ξαφνιασμένος προς το μέρος του.

«Ενώ δυσκολευόμαστε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, πρέπει να πληρώσουμε για την πομπή σου», είπε ο πολίτης με τον βασιλιά Κάρολο να μην του απαντάει και έναν άνθρωπο της ασφάλειάς του να μπαίνει μπροστά από τον πολίτη.

“While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade…”

Charles confronted by a member of the public about the cost of living crisis pic.twitter.com/yl19KjTBKc

— Lowkey (@Lowkey0nline) September 16, 2022