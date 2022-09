Ουκρανία: Θλίψη για τον διακεκριμένο χορευτή της όπερας που πέθανε στο πεδίο της μάχης

Ένας διακεκριμένος ουκρανός χορευτής μπαλέτου, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έχασε τη ζωή του πολεμώντας στην πρώτη γραμμή εναντίον των ρωσικών δυνάμεων που έχουν εισβάλει στη χώρα του, τιμήθηκε σήμερα σε μια τελετή στην Εθνική Όπερα της Ουκρανίας.

Η Εθνική Όπερα χαρακτήρισε «θαρραλέο ρομαντικό» και γενναίο μαχητή τον Ολεξάντρ Σαποβάλ, ο οποίος στις 12 Σεπτεμβρίου σκοτώθηκε από την έκρηξη ρωσικού όλμου στην ανατολική Ουκρανία.

⚡️ Oleksandr Shapoval – Honored Artist of Ukraine, ballet soloist of the National Opera of Ukraine named after Taras Shevchenko – died in the battle near Mayorsk in Donetsk region. pic.twitter.com/uivF3DzGtV

