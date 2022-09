Σεισμός τώρα 7,2 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο, σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν στην πόλη Ταϊτούνγκ, όπου είχε προηγηθεί το Σάββατο σεισμός εντάσεως 6,4 Ρίχτερ.

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών.

A strong earthquake of magnitude 7.2 struck off the coast of #Taiwan. pic.twitter.com/0Z5dWC9ob0

— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2022