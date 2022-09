Βασίλισσα Ελισάβετ: Η Μεγάλη Βρετανία σιωπά για δύο λεπτά

Το εθνικό πένθος της Μεγάλης Βρετανίας για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ κορυφώνεται σήμερα με την κηδεία της και την πομπή της σορού της μακροβιότερης μονάρχη της χώρας.

Στη 13:00 ξεκίνησε η νεκρώσιμη ακολουθία, παρουσία 2000 ατόμων στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ακολούθησε 2 λεπτών σιγή σε ολόκληρη την Βρετανία.

