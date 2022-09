Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε σαρκοφάγος από την εποχή του Ραμσή Β’

Μια σαρκοφάγος από κόκκινο γρανίτη ανακαλύφθηκε σήμερα στη νεκρόπολη Σακκάρα, νότια του Καΐρου. Η τοποθεσία, που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νότια των επιβλητικών πυραμίδων της Γκίζας, αποτελεί ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστή για την πυραμίδα του φαραώ Ζοζέρ.

Η ανακάλυψη της σαρκοφάγου του Πτα-εμ-ούγια — «υψηλόβαθμου αξιωματούχου» του φαραώ Ραμσή Β’, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο τον 13ο αιώνα π.Χ. — έγινε από ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου του Καΐρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

The Egyptian archaeological mission of the Faculty of Archeology at Cairo University, excavating a granite sarcophagus of “Ptah-Im-Wea”, a high-ranking statesman from the reign of King Ramses II. This was during the excavations in the Saqqara antiquities area. pic.twitter.com/mLjh31bRQy

