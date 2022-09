Μεξικό: Σεισμός 7,5 βαθμών – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,5 βαθμών, συγκλόνισε το βράδυ της Δευτέρας την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ακουίγια και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Λόγω της ισχύος του σεισμού, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1-3 μέτρων στις μεξικανικές ακτές και για μικρότερο (έως και 0,3 μ.) στις ακτές Κολομβίας, Κόστα Ρίκας, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλας, Ονδούρας, Νικαράγουας, Παναμά και Περού.

A magnitude 7.6 earthquake shook Mexico’s central Pacific coast on Monday, setting off an earthquake alarm in the capital.

There were no immediate reports of damage from the quake that hit at 1:05 p.m. local time, according to the U.S. Geologic Survey. https://t.co/sAjUS2b6uC

