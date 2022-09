Kυκλώνας Φιόνα: Καταστροφές στην Καραϊβική – Χιλιάδες χωρίς ρεύμα και νερό

Ο κυκλώνας Φιόνα έπληξε χθες Δευτέρα τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφού προκάλεσε πλημμύρες, μπλάκαουτ και καταστροφικές ζημιές στο γειτονικό Πουέρτο Ρίκο.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο κυκλώνας άφησε πίσω έναν νεκρό, ενώι 12.485 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον στρατηγό Χουάν Μέντες Γκαρσία, διευθυντή του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Torrential rain and wind gusts up to 85 miles an hour battered the Dominican Republic as Hurricane Fiona made its way through the Caribbean https://t.co/5wshX1FgBO pic.twitter.com/d8B64wCRJn

Καταστήματα καταστράφηκαν και δρόμοι πλημμύρισαν ή κόπηκαν στη μέση από πεσμένα δέντρα και καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης γύρω από το παραθαλάσσιο θέρετρο Πούντα Κάνα, στο ανατολικό τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου η ηλεκτροδότηση διακόπηκε.

Οι ισχυροί άνεμοι – που έφτασαν και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα – σάρωσαν επίσης την πόλη Νάγουα, στα βόρεια της χώρας.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους της παραθαλάσσιας πόλης Ιγουέι με το νερό ως τη μέση να προσπαθούν να περισώσουν υπάρχοντά τους.

VIDEO: Strong winds and flooding as hurricane Fiona slams the Dominican Republic on Monday pic.twitter.com/WbxafFh78v

Η Φιόνα αναμένεται να ενισχυθεί «κατά τη διάρκεια των δύο επομένων ημερών», φθάνοντας σήμερα στην Κατηγορία 3 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον), ανέφερε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), με έδρα το Μαϊάμι.

Ο κυκλώνας κατευθύνεται τώρα προς τα νησιά Τερκς και Κάικος.

Στο Πουέρτο Ρίκο, από όπου πέρασε πρώτα ο κυκλώνας και όπου εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ συναγερμός για τροπική καταιγίδα, «οι ζημιές σε υποδομές (…) και σε σπίτια είναι καταστροφικές», δήλωσε ο κυβερνήτης Πέδρο Πιερλουίσι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κυκλώνας προκάλεσε κατολισθήσεις, ξερίζωσε δέντρα, ανέτρεψε στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους και παρέσυρε γέφυρα στην πόλη Ουτουάδο.

The entire island of Puerto Rico lost power just before Hurricane Fiona made landfall on Sunday afternoon, according to officials.

More than 1.5 million customers are without electricity as the Category 1 storm moved through the island. https://t.co/9P2XbXtIOw pic.twitter.com/lzXCQhhT1T

— ABC News (@ABC) September 19, 2022