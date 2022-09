Με αλαζονικό ύφος σχολίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα επιθυμούσε να έχει μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του όσο θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, απάντησε: «Για ποιον λόγο να συναντηθώ; Αν εκείνος είναι ο Μπάιντεν, εγώ είμαι Ερντογάν».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί επίσημη συνάντηση μεταξύ Μπάιντεν και Ερντογάν.

I’ve had to delete the original video because, surprise surprise, some Turkish outlets are nicking it without crediting Reuters. A sad reality of the race to the bottom for standards in Turkey’s media.

Bu videonun telif hakları @Reuters’a aittir. Kaynak göstermek zorunludur. pic.twitter.com/yw7uRE2mpi

— Michael Sercan Daventry (@MichaelDaventry) September 21, 2022