Τουρκία: Φωτιά στη Μαρμαρίδα – Δύο νεκροί από συντριβή πυροσβεστικού ελικοπτέρου

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας, τουριστικό θέρετρο στις ακτές του Αιγαίου και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη, σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες και τραυματίζοντας πέντε ακόμη.

Το γραφείο του νομάρχη Μούγλων δήλωσε ότι η φωτιά ξέσπασε σε δάση γύρω από την περιοχή Γιαλαντσιμπογκάζ. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από βουνά που συνορεύουν με τη θάλασσα.

Οι άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 14 χλμ την ώρα τροφοδοτούν τις φλόγες, ανέφερε το γραφείο του νομάρχη Μούγλων. Δεκαπέντε ελικόπτερα και οκτώ αεροσκάφη έκαναν ρίψεις νερού, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες υδροφόρα οχήματα και κανόνια ρίψης νερού της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην επαρχία Τσαρντάκ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την πυρκαγιά. Το ελικόπτερο μετέφερε δύο Τούρκους και πέντε Ρώσους, είπε.

Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο κάνει τους καύσωνες πιο πιθανούς και πιο έντονους, λένε επιστήμονες.

