Ουκρανία: Σκληρή απάντηση Μπάιντεν στις απειλές του Πούτιν

Αιχμηρή απάντηση στον Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος από έναν και μόνο άνδρα», είπε και πρόσθεσε: «Κανείς δεν απείλησε τη Ρωσία και κανείς άλλος, πέραν από τη Ρωσία, δεν επιδίωξε τη σύγκρουση».

«Ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εισέβαλε στη γείτονά του, προσπάθησε να διαγράψει ένα κυρίαρχο κράτος από τον χάρτη. Η Ρωσία παραβίασε ξεδιάντροπα τις βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ρώσο ομόλογό του ότι εξαπολύει ριψοκίνδυνες και ανεύθυνες πυρηνικές απειλές, σημειώνοντας ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και ποτέ δεν πρέπει να διεξαχθεί».

«Η επιθυμία μας είναι να μπει ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία», είπε και πρόσθεσε: «Εάν υπάρχουν κράτη που αναπτύσσουν αυτοκρατορικές φιλοδοξίες χωρίς συνέπειες, θέτουν σε κίνδυνο ό,τι στηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη».

«Ο πόλεμος αφορά στην εξάλειψη του δικαιώματος των Ουκρανών να υπάρχουν ως κράτος, ως πολίτες», τόνισε, υπογραμμίζοντας εμφατικά: «Δεν έχεις το δικαίωμα να κατακτάς εδάφη διά της βίας».

Επανέλαβε την αλληλεγγύη του στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της ρωσικής επιθετικότητας, επισημαίνοντας ότι «αρνούμαι τη χρήση βίας και τον πόλεμο για την κατάκτηση κρατών και την αύξηση των συνόρων μας».

Έκανε αναφορά στους ομαδικούς τάφους που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο Ιζιούμ, οι οποίοι «είχαν ενδείξεις βασανιστηρίων». «Τώρα βλέπουμε επιθέσεις σε σχολεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, νοσοκομεία, ακόμη πιο τρομακτικά στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μπάιντεν υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις επιτρέπουν εξαγωγές τροφίμων από τη Ρωσία και κατηγόρησε τη Μόσχα για την άνοδο των τιμών των τροφίμων.

Tune in as I deliver remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/4mVFkRRR8J

— President Biden (@POTUS) September 21, 2022