Τραμπ: «Μπελάδες» 250 εκατ. δολαρίων

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Για απάτη ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατηγόρησε χθες η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τρία παιδιά του που συνδιαχειρίζονταν τον όμιλο Τραμπ. Σύμφωνα με την αγωγή 220 σελίδων, που κατέθεσε χθες το γραφείο της Τζέιμς, ο όμιλος Τραμπ δήλωνε συστηματικά «φουσκωμένες» τιμές ακινήτων, ώστε να έχει ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και να διαπραγματεύεται από θέση μεγαλύτερης ισχύος πάσης φύσεως συμβόλαια.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε οι πρώην πρόεδροι», είπε η Τζέιμς, εκτιμώντας ότι τα αδικήματα που τεκμηριώνονται στην αγωγή της πιθανώς συνιστούν και ομοσπονδιακά, όχι μόνο πολιτειακά αδικήματα, γι’ αυτό και έστειλε αντίγραφο του φακέλου και στην ομοσπονδιακή εισαγγελία. «Ο αριθμός των ακινήτων που αποτιμούνταν με πλασματικά υψηλές τιμές είναι εντυπωσιακός, πρόκειται για τα περισσότερα, αν όχι για όλα, ακίνητα ιδιοκτησίας του ομίλου κάθε χρονιά», αναφέρει το κείμενο της αγωγής.

Η χθεσινή εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στη σύγκρουση ανάμεσα στον Τραμπ και στη γενική εισαγγελέα Τζέιμς, την πρώτη μαύρη γυναίκα που βρίσκεται στο αξίωμα αυτό. Τον Αύγουστο, όταν η Τζέιμς είχε καλέσει τον τέως πρόεδρο να απαντήσει σε εκατοντάδες ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές συναλλαγές του ομίλου του, ο Τραμπ μετέβη στο γραφείο της, δήλωσε ότι έχει δικαίωμα να παραμείνει σιωπηλός ώστε να αποφύγει να ενοχοποιήσει τον εαυτό του, και εν συνεχεία σε κάθε ερώτηση της Τζέιμς έλεγε «ίδια απάντηση». Η μη συνεργασία συνεχίστηκε επί ώρες.

Αλλοι όμως, όπως ο πρώην συνήγορος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, βοήθησαν την έρευνα, κάτι που αναγνώρισε η Τζέιμς κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Το αξίωμα της γενικής εισαγγελέως είναι αιρετό στις ΗΠΑ και η Τζέιμς, που είναι Δημοκρατική, είναι υποψήφια για επανεκλογή τον Νοέμβριο.

Με αφορμή αυτό, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με «πολιτικό κυνήγι μαγισσών», ενώ συνεργάτες του επιχειρούσαν να μειώσουν χθες τον αντίκτυπο της υπόθεσης, εκτοξεύοντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος της Τζέιμς. Η Τζέιμς ανταπέδωσε λέγοντας ότι το βιβλίο του Τραμπ δεν θα πρέπει να λέγεται «The art of the deal», αλλά «the art of the steal» (η τέχνη της κλοπής και όχι η τέχνη της επιχειρηματικής συμφωνίας).

Ο φάκελος περιλαμβάνει στοιχεία όπως η αποτίμηση από τον Τραμπ του ακινήτου στον αριθμό 40 της Γουόλ Στρητ αντί 400 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ η πραγματική του αξία ήταν 200 εκατομμύρια. Επίσης, το γεγονός ότι ο Τραμπ ισχυριζόταν ότι το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα έχει αξία 739 εκατομμυρίων δολαρίων, συνυπολογίζοντας και τις πολυτελείς κατοικίες που μπορούσαν να χτιστούν, την ώρα που ο ίδιος είχε απαγορεύσει περαιτέρω ανάπτυξη ακινήτων στην έκταση που διατηρεί την έπαυλή του. Επίσης, ότι αγόρασε γήπεδο γκολφ αντί 5 εκατομμυρίων δολαρίων και την επόμενη χρονιά δήλωσε ότι η αξία του είναι 62 εκατομμύρια, ή ότι «ξέχασε» να σημειώσει πως κάποια από τα διαμερίσματα σε συγκρότημα κατοικιών στο Μανχάταν υπάγονταν στο καθεστώς του μειωμένου ενοικίου. Καταγράφοντας τα αναμενόμενα έσοδα από τα ενοίκια με τις εμπορικές τιμές και όχι με τα μειωμένα ενοίκια, τα οικονομικά του συγκεκριμένου ακινήτου εμφανίζονταν πολύ πιο ανθηρά.

Η Τζέιμς επιδιώκει να αποκλειστούν επί πενταετία οι Ντόναλντ, Ντόναλντ Τζούνιορ, Ερικ και Ιβάνκα Τραμπ από την πρόσβαση σε τραπεζικά ιδρύματα που εδρεύουν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και να μην τους επιτραπεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην πολιτεία. Οι συνήγοροι του Τραμπ αναμένεται να αμφισβητήσουν τα νούμερα της Τζέιμς και να υποστηρίξουν ότι ακόμη και αν υπήρξαν υπερβολικές εκτιμήσεις, δεν έγιναν με δόλο, ούτε με σκοπό να εξαπατηθούν πιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα. Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν χρησιμοποιούσε email δυσκολεύει την εξεύρεση αποδεικτικών στοιχείων.

Αν, πάντως, η υπόθεση σταθεί στο δικαστήριο, το πλήγμα για τον Τραμπ δεν θα είναι μόνον οικονομικό αλλά και πολιτικό, καθώς η εικόνα του «αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου» που προέβαλε για να ανέλθει στην πολιτική θα έχει γίνει θρύψαλα.