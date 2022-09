Νέος μεγάλος σεισμός στο Μεξικό

Νέος μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στις 01:16 τοπική ώρα (09:16 ώρα Ελλάδας) στο Μεξικό, μετά τη δόνηση των 7,6 Ρίχτερ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σημερινός σεισμός είχε μέγεθος μεταξύ των 6,5 και των 6,8 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake (#sismo) M6.8 occurred 75 km SW of La Mira Tumbiscatio (#Mexico) 24 min ago (local time 01:16:10). More info at:

— EMSC (@LastQuake) September 22, 2022