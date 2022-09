Oυκρανία: Έκρηξη στην υπό ρωσικό έλεγχο Μελιτόπολη, παραμονή των δημοψηφισμάτων

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε πολυσύχναστη αγορά στην υπό ρωσική κατοχή Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, παραμονή των δημοψηφισμάτων για την ένωσή τους με τη Ρωσία.

Η Μελιτόπολη ήταν μια από τις πρώτες πόλεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο. Βρίσκεται στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, η οποία είναι μία από τις τέσσερις περιοχές στις οποίες θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ένωσή τους με τη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι και οι διορισμένοι από τις ρωσικές αρχές αξιωματούχοι αντάλλαξαν κατηγορίες για τη σημερινή έκρηξη.

