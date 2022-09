Ιράν: 31 οι νεκροί από την έναρξη των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί

Τουλάχιστον 31 πολίτες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων, που καταπνίγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμίνι στη διάρκεια της κράτησής της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) με έδρα το Όσλο.

«Ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους για να αγωνιστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματά του και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (…) και η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με σφαίρες», κατήγγειλε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από έξι ημέρες διαδηλώσεων.

Η ΜΚΟ αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις στο Ιράν και ότι ανησυχεί για τις «μαζικές συλλήψεις» διαδηλωτών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών.

Η Μαχσά Αμίνι, 22 ετών που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα», από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας. Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Αμίνι έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια. Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα.

Οι πρώτες διαδηλώσεις έγιναν στην επαρχία του Κουρδιστάν από όπου η Αμίνι καταγόταν. Αυτές οι πορείες διαμαρτυρίας έχουν πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Η IHR ανέφερε ότι ο απολογισμός της για τα θύματα σε αυτές τις κινητοποιήσεις περιλαμβάνει 11 άτομα που σκοτώθηκαν μόνο χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην πόλη Αμόλ, στη βόρεια επαρχία Μαζανταράν που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα, και πως έξι άτομα που σκοτώθηκαν στην Μπαμπόλ στην ίδια επαρχία.

Στη μεγάλη πόλη Ταμπρίζ (βορειοανατολικά) καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος σε αυτές τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με τη ΜΚΟ. «Οι καταδίκες και οι ανησυχίες που εκφράζονται από τη διεθνή κοινότητα δεν επαρκούν πλέον», τόνισε ο Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ.

Νωρίτερα, η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κουρδιστάν και σε άλλες περιοχές με κατοίκους Κούρδους στο βόρειο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων οκτώ ανθρώπων που σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης.

Από την πλευρά της, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε έναν πρόσφατο επίσημο απολογισμό κάνοντας λόγο για 17 νεκρούς -συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών και αστυνομικών- σε αυτές τις διαδηλώσεις.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη των δυνάμεων ασφαλείας στους θανάτους των διαδηλωτών.

Στο νότιο Ιράν διαδηλωτές -χθες το βράδυ- έκαψαν τεράστιο πορτρέτο του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από αμερικανικό πλήγμα.

Στην Τεχεράνη και την υπόλοιπη χώρα διαδηλωτές πυρπόλησαν αστυνομικά τμήματα και περιπολικά και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησε σε πολλές συλλήψεις.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό και η πρόσβαση στο Instagram και στο WhatsApp έχει περιοριστεί, σύμφωνα με Δυτικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε περιοχές της επαρχίας του δυτικού Κουρδιστάν του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας, και περιφερειακές διακοπές ρεύματος σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης.

«Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε.

Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος καταγράφηκαν και αλλού, όπως στη Βηρυτό και στην Κωνσταντινούπολη, με γυναίκες να κόβουν μπροστά στις κάμερες τις κοτσίδες τους για να δείξουν ότι τα μαλλιά τους ανήκουν σε αυτές και τα κάνουν οι ίδιες ό,τι θέλουν.

Περιστοιχισμένη από ένα πλήθος που φωνάζει συνθήματα, μια γυναίκα σηκώνει ένα ψαλίδι και κόβει την αλογοουρά της, αποκαλύπτοντας το κεφάλι της. Σε μια ανθρώπινη λαοθάλασσα, πολλοί εκ των οποίων είναι άνδρες, δεν φαίνεται ούτε μια χιτζάμπ ούτε μια μαντίλα.

Η γυναίκα σηκώνει αγωνιστικά τη γροθιά της στον αέρα και οι συγκεντρωμένοι ξεσπούν σε επευφημίες. Είναι μια δυνατή πράξη αντίστασης στην ιρανική πόλη Κερμάν, όπου οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να φορούν μαντίλα σε δημόσιους χώρους.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα σόσιαλ μίντια είναι ένα μόνο στιγμιότυπο από τις πολυάριθμες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο μιας νέας γυναίκας που συνελήφθη από την ισλαμική αστυνομία και πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο θάνατος της 22χρονης, κουρδικής καταγωγής, Μάχσα Αμίνι ήρθε σε μια στιγμή που το θεοκρατικό καθεστώς ανησυχεί για το ενδεχόμενο μιας λαϊκής εξέγερσης.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

An Iranian protester was shot right in the head with live ammunition by Iranian police officers as riots/protests are ongoing in multiple cities. Graphic content blurred. pic.twitter.com/JCwl86d1Vg

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) September 21, 2022