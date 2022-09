Ιράν: Εκστρατεία κυβερνοπειρατείας των Anonymous κατά της Τεχεράνης

Η διάσημη διεθνής ομάδα χάκερ Anonymous ξεκίνησε εκστρατεία κυβερνοπειρατείας εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα μετά τον θάνατο της Ιρανής Μαχσά Αμινί, που έχει οδηγήσει σε σφοδρές συγκρούσεις διαδηλωτών με τις ιρανικές αρχές και τουλάχιστον 31 νεκρούς.

Από την Τετάρτη, η ομάδα ακτιβιστών-κυβερνοπειρατών (hacktivist) με την ονομασία Spid3r που συνδέεται με τους Anonymous, δημοσιεύει σταθερά tweet, δείχνοντας στιγμιότυπα οθόνης της επιχείρησης hacking με το #OPIran.

Fars News Agency Hacked! Here is 30K record from Database.

– https://t.co/C9WQYXhsHr Also we leave a message for people of #Iran. We will win this revolution. With love from #Anonymous #OpIran pic.twitter.com/tP7yMWkEhj — Spid3r 🕷️ 🏴‍☠️ (@YourAnonSpider) September 21, 2022

Τα στιγμιότυπα οθόνης περιλάμβαναν πολλούς ιστότοπους της ιρανικής κυβέρνησης, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars που συνδέεται με το Ιράν, το κέντρο ιατροδικαστικής έρευνας του Ιράν και πολλά άλλα, όπως παρακάτω το γραφείο του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Την Πέμπτη, οι Anonymous ανέβασαν στο Twitter ανάρτηση υποστηρίζοντας τις διαμαρτυρίες, γράφοντας «Οι Ανώνυμοι υποστηρίζουν τις γυναίκες του Ιράν στον αγώνα τους ενάντια σε ένα βάναυσο καθεστώς».

Anonymous supports the women of Iran in their fight against a brutal regime. #MahsaAmini — Anonymous (@YourAnonNews) September 22, 2022

Σε ένα μεταγενέστερο tweet, η ομάδα εξήγησε τη σημασία της χρήσης ενός VPN αφού είπε ότι ο ιρανικός λαός είχε αποκλειστεί από τη χρήση του Whatsapp και του Instagram.

Thus far, the Iranian people have been restricted from using Instagram and WhatsApp. — Anonymous (@YourAnonNews) September 22, 2022

Σε άλλα tweets, οι Anonymous δημοσίευσαν εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τους ασφαλέστερους τρόπους διαμαρτυρίας, για παράδειγμα, σχετικά με το πώς να καλύπτετε σωστά το πρόσωπό σας, ώστε να αποφύγετε την αναγνώριση και τη σύλληψη.

«Ακούμε τις εκκλήσεις του ιρανικού λαού», έγραψε η ομάδα σε άλλο tweet. «Κατανοούμε την κακοποίηση που υποφέρετε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον λαό του Ιράν όσο περισσότερο μπορούμε. Πολλοί χάκτιβιστ σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν τον λαό του Ιράν και κατανοούν πόσο καταπιεστική είναι η κυβέρνησή σας».

Πηγή: Jerusalem Post