Οι Ρώσοι στήνουν σημείο στρατολόγησης στα σύνορα με τη Γεωργία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας αποφάσισε τη δημιουργία γραφείου στρατολόγησης στα σύνορα με τη Γεωργία, στο μεθοριακό πέρασμα του Βέρχνι Λαρς όπου κάνουν ουρά πάνω από 5.000 αυτοκίνητα απελπισμένων Ρώσων που θέλουν να αποφύγουν τη στράτευση.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στο εγγύς μέλλον θα αναπτυχθεί ένα σημείο επιστράτευσης του στρατιωτικού γραφείου εγγραφής και στρατολόγησης στο σημείο ελέγχου στη Βόρεια Οσετία, στη συνοριακή διάβαση προς Γεωργία.

Προηγήθηκε έκτακτη σύσκεψη των αρχών της ρωσικής δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικών από τη Μόσχα, ώστε να αντιμετωπιστεί το τεράστιο κύμα φυγής Ρώσων σε στρατεύσιμη ηλικία, έξι μέρες μετά την κήρυξη της μερικής επιστράτευσης από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με ανεξάρτητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η αναμονή στα σύνορα για έξοδο από τη Ρωσία προς Γεωργία ξεπερνά και τις 48 ώρες. Σημειώνονται συχνές εντάσεις και επεισόδια μεταξύ όσων συνωστίζονται με τα οχήματά τους.

What is going on in front of the Upper Lars border crossing: drone footage

Many kilometer traffic jams, drivers wait in front of the border for 40-50 hours. Scuffles keep sparking from time to time in the queue pic.twitter.com/1EReyhhyHs

— The Insider (@InsiderEng) September 26, 2022