Ουκρανία: Καταδίκη και κυρώσεις από τη Δύση για τα δημοψηφίσματα στις κατεχόμενες περιοχές

Σύσσωμη είναι από τη Δύση η καταδίκη για τα δημοψηφίσματα στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες αποφάσισαν με συντριπτική πλειοψηφία την ενσωμάτωσή τους στη Ρωσία, ενώ ήδη κάποιες χώρες αποφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε για ακόμη μια φορά τις «παρωδίες δημοψηφισμάτων».

Μίλησε για «κυνική προσπάθεια να αναγκαστούν οι Ουκρανοί στα κατεχόμενα εδάφη να στρατολογηθούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για να σταλούν να πολεμήσουν εναντίον της πατρίδας τους», εκτιμώντας εξάλλου πως η αναγνώριση από τη Μόσχα των «ψευτοδημοψηφισμάτων» σημαίνει πως «δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τον νυν Ρώσο πρόεδρο» Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είναι απαραίτητο να «σταλεί σαφές και απαραίτητο μήνυμα από όλες τις χώρες του κόσμου», πρόσθεσε. «Πιστεύω στην ικανότητά σας να αναλάβετε δράση».

Και η Γερμανία δήλωσε ότι δεν θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγέλλει τη διεξαγωγή παράνομων «δημοψηφισμάτων» και την παραποιημένη έκβασή τους, τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος του μπλοκ Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος σημειώνει ότι «πρόκειται για άλλη μια παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, εν μέσω συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Επαινούμε το θάρρος των Ουκρανών, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιτίθενται και να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.

This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.

We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022