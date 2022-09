ΝΑΤΟ: «Σαμποτάζ» οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream

Για «σαμποτάζ» κάνει λόγο ευθέως το ΝΑΤΟ, σχετικά με τις διαρροές που κατεγράφησαν τις τελευταίες ημέρες στους δύο αγωγούς Nord Stream.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε: «Συζητήσαμε με τον Δανό υπουργό Άμυνας το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Aναδείξαμε την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στις χώρες του ΝΑΤΟ».

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022