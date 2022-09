Ο κυκλώνας Ίαν πλησιάζει ενισχυμένος τις ακτές της Φλόριντα

Μετά το καταστροφικό πέρασμά του από την Κούβα, προς τις ακτές της Φλόριντα κινείται ο κυκλώνας Ίαν, ο οποίος αναβαθμίστηκε σε «πολύ επικίνδυνος» (κατηγορία 4) από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 125 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νέιπλς στη Φλόριντα των ΗΠΑ, συνοδευόμενος από ανέμους που φτάνουν τα 220 χιλιόμετρα την ώρα, διευκρίνισε το NHC.

Τα «προεόρτια» του κυκλώνα έχουν ήδη φτάσει sτις αμερικανικές ακτές, καθώς γύρω στις 3 τα ξημερώματα ξέσπασαν ισχυρές καταιγίδες και οι άνεμοι έφτασαν τα 63 χιλιόμετρα την ώρα.

A picture my mom caught in south florida of Hurricane Ian’s rain bands already. Be safe florida #HurricaneIan #ian pic.twitter.com/wB9qoJ1VRU

Οι αρχές της πολιτείας έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πλημμύρες, ισχυρές καταιγίδες στις ανατολικές ακτές και τοπικούς ανεμοστρόβιλους.

Οι κάτοικοι της πολιτείας που ζουν στις παράκτιες περιοχές έχουν αδειάσει τα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, έχουν ενισχύσει τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, ενώ κάποιοι έχουν σπεύσει σε καταφύγια ενόψει της άφιξης του Ίαν.

Σχεδόν 60 σχολικές περιφέρειες στη Φλόριντα έχουν ακυρώσει τα μαθήματα λόγω του κυκλώνα, επεσήμανε ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις, προσθέτοντας ότι έχουν ανοίξει 175 κέντρα στα οποία μπορούν να καταφύγουν όσοι του επιθυμούν.

Τα αεροδρόμια της Τάμπα, του Key West και του Σεντ Πίτερσμπουργκ είναι κλειστά, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα πάρκα διασκέδασης Disney World και Sea World.

Η εταιρεία ενέργειας της Φλόριντα έχει προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν διακοπές ρεύματος τις επόμενες μέρες εξαιτίας του κυκλώνα.

Όντας ακόμα κατηγορίας 3, ο Ίαν έπληξε χθες Τρίτη την Κούβα, με αποτέλεσμα όλο το νησί να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Ο κυκλώνας σάρωσε την Τρίτη δυτικές επαρχίες της Κούβας, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι μεν, αλλά πολλοί κάτοικοι και οι αρχές τόνισαν πως έσπειρε την καταστροφή, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Up to 11 million people across Cuba have been left without power as Hurricane Ian tore down trees, buildings and tobacco farms.

The Category 3 storm is expected to strengthen as it moves towards mainland US

👉 https://t.co/ea141N1QEr pic.twitter.com/Gr7gBpa2FK

— Sky News (@SkyNews) September 28, 2022