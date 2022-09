Οι συνέπειες του τυφώνα Ίαν σε εικόνες «πριν και μετά»

Ο τυφώνας Ίαν έφτασε στην ξηρά στις ΗΠΑ ως καταιγίδα κατηγορίας 4 στη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα το απόγευμα της Τετάρτης, σαρώνοντας σπίτια και κοινότητες, και οι εικόνες που συγκρίνουν της πληγείσες περιοχές πριν και μετά την επέλαση της κακοκαιρίας είναι συγκλονιστικές.

Το Fort Myers Beach, μια παραθαλάσσια πόλη σε ένα νησί-φραγμό μπροστά στις ακτές, ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με τα νερά από τις πλημμύρες να φτάνουν σχεδόν στις στέγες ορισμένων σπιτιών.

«Όταν κοιτάζεις συγκεκριμένα την παραλία Fort Myers Beach, δεν υπάρχουν λόγια για να την περιγράψεις», είπε ο σερίφης Καρμίν Μαρσένο από την κομητεία Lee της Φλόριντα, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη το απόγευμα.

Τα τροχόσπιτα επλήγησαν ιδιαίτερα. Πολλά σπίτια ξεριζώθηκαν και πετάχτηκαν μαζί με άλλα συντρίμμια.

Η καταιγίδα κατέστρεψε επίσης τμήματα τουλάχιστον δύο γεφυρών στη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα, τη Σάνιμπελ Κόζγουεϊ και τη Γέφυρα του Πάιν Άιλαντ, που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με δύο νησιά κοντά στο Fort Myers.

Sanibel Causeway before and after. #Ian pic.twitter.com/9czBIqgn5X

— Chris Dolce (@chrisdolcewx) September 29, 2022