Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει ρωσικά στρατεύματα στη Λιμάν

Η Ουκρανία έχει περικυκλώσει δυνάμεις της Ρωσίας σ’ ένα προπύργιο που είναι κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα στην ανατολική πόλη Λιμάν, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ουκρανός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Οι δυνάμεις της Ρωσίας στη Λιμάν ανέρχονται συνολικά σε 5.000 ως 5.500 στρατιώτες, όμως ο αριθμός των περικυκλωμένων στρατευμάτων μπορεί να είναι μικρότερος επειδή υπάρχουν θύματα, ενώ μερικοί ρώσοι στρατιώτες προσπαθούν επίσης να διαφύγουν από την πολιορκία, δήλωσε ο Σέρχιι Τσερεβάτι, εκπρόσωπος των ανατολικών ουκρανικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρος Μπάιντεν για την υπογραφή του νόμου που παραχωρεί συμπληρωματική υποστήριξη 12,35 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία.

«Την προηγούμενη μέρα, το νομοσχέδιο υποστήριξαν και τα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Εκτιμούμε αυτή την ισχυρή πράξη αλληλεγγύης των Αμερικανών», τόνισε και πρόσθεσε: «Ο νόμος προβλέπει τη χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων, καθώς και ισχυρή άμεση δημοσιονομική στήριξη της Ουκρανίας. Αυτή η βοήθεια είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ. Πρέπει να συνεχίσουμε να εναντιωνόμαστε από κοινού στην επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας!».

Thank you @POTUS for signing into law $12.35 bln in supplemental support for 🇺🇦. The day before, the bill was backed by both houses of 🇺🇸 Congress. We appreciate this powerful act of solidarity of the 🇺🇸 people with 🇺🇦. And the bicameral and bipartisan support of our state. 1/2

