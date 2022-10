Πώς η ανακατάληψη της πόλης Λιμάν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο ανατολικό μέτωπο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε την Παρασκευή προσχώρηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στο Κρεμλίνο και αφού είχαν προηγηθεί τα δημοψηφίσματα-εξπρές των προηγούμενων ημερών σε Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, τα οποία συνάντησαν διεθνή κατακραυγή.

Ωστόσο, τα πράγματα στο πεδίο δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε ο Ρώσος πρόεδρος. Τα ρωσικά στρατεύματα όχι μόνο δεν κατέχουν το σύνολο των εδαφών των τεσσάρων αυτών περιοχών, αλλά μια μέρα μετά τη ρωσική φιέστα είναι αντιμέτωπα με μια ακόμη οπισθοχώρηση, καθώς οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται.

Πιο συγκεκριμένα, οι ουκρανικές δυνάμεις μπήκαν το Σάββατο στην πόλη Λιμάν στο Ντονέτσκ. «Οι ουκρανικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις εισήλθαν στη Λιμάν, στην επαρχία Ντονέτσκ», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο. Σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται δύο Ουκρανοί στρατιώτες που κουνούν και στη συνέχεια κρεμούν την ουκρανική σημαία σε μια ταμπέλα που γράφει «Λιμάν», στην είσοδο της πόλης.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today’s and any future “referendums”. pic.twitter.com/gGIIk9rNkG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022