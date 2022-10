Ιράν: Διαδηλώσεις σε ιρανικά πανεπιστήμια – Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια του Ιράν για την φονική καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που προκάλεσε ο θάνατος της Μάχσα Αμίνι, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών πριν από 16 ημέρες.

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης οργανώθηκαν επίσης σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η άγρια καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων από τις 16 Σεπτεμβρίου και τον θάνατο κατά την κράτηση της Μάχσα Αμίνι, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της για παραβίαση των ενδυματολογικών κανόνων που ισχύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία για τις γυναίκες.

Το ιρανικό καθεστώς διαψεύδει κάθε εμπλοκή των δυνάμεων της τάξης στον θάνατο της 22χρονης γυναίκας και έχει συλλάβει εκατοντάδες διαδηλωτές που χαρακτηρίζει «ταραξίες».

«Φοιτητές διαδήλωσαν σήμερα στα πανεπιστήμια για να καταγγείλουν την συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους διαδηλωτές», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Αν και δεν δίνει πληροφορίες για τους τόπους και τις διαστάσεις των σημερινών κινητοποιήσεων, το πρακτορείο ανέφερε ότι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Enghelab (Επανάσταση στα περσικά) κοντά στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν λάβει σήμερα θέσεις σε πολλά σημεία της Τεχεράνης.

“Brave girls! We support you!”

Students protested today in several Iranian cities, especially universities including Razi University in Kermanshah, western #Iran. #OpIran #MahsaAmini #IranRevolution#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/mvCstnyxVh

— IranHumanRights.org (@ICHRI) October 1, 2022