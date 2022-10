Ουκρανία: Ανακατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Λιμάν – Απειλές από Ρωσία

Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακοίνωσαν πως ανακατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Λιμάν στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία, μια οδυνηρή ήττα για τους Ρώσους που έκανε έναν στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να απευθύνει έκκληση για ενδεχόμενη χρήση μικρής ισχύος πυρηνικών όπλων.

Η ανακατάληψη της πόλης χθες, Σάββατο, πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα αφού ο Πούτιν κήρυξε την προσάρτηση σχεδόν του ενός πέμπτου της Ουκρανίας -περιλαμβανομένου του Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται η Λιμάν- και έθεσε τις περιφέρειες αυτές κάτω από την πυρηνική ομπρέλα της Ρωσίας. Το Κίεβο και η Δύση καταδίκασαν τη σχετική τελετή ως φάρσα.

Ουκρανοί στρατιώτες ανακοίνωσαν την κατάληψη με βίντεο μαγνητοσκοπημένο έξω από το κτίριο του δημοτικού συμβουλίου της πόλης στο κέντρο της Λιμάν και αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αγαπητοί Ουκρανοί – σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας… απελευθέρωσαν και ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Λιμάν, στην περιφέρεια Ντονέτσκ», λέει ένας από τους στρατιώτες.

Στο τέλος του βίντεο, μια ομάδα στρατιωτών επευφημεί και ρίχνει ρωσικές σημαίες από τη στέγη του κτιρίου και υψώνει στη θέση τους μια ουκρανική σημαία. Ώρες αργότερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως αποσύρει στρατεύματα από την περιοχή επειδή «δημιουργείται απειλή να περικυκλωθούν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η πόλη Λιμάν «εκκαθαρίστηκε πλήρως» από τις ρωσικές δυνάμεις σήμερα, μία ημέρα αφού η Μόσχα αποφάσισε να αποσύρει τον στρατό της από το προπύργιό της αυτό στην επαρχία Ντονέτσκ.

«Από τις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) η Λιμάν είναι εντελώς καθαρή. Ευχαριστώ τους στρατιωτικούς μας», τόνισε.

#Ukraine Lyman is free from the Russian troops, says @ZelenskyyUa pic.twitter.com/KPhcBGxQ3o

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 2, 2022