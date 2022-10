Ε.Ε.: «Ναι» Ευρωβουλής σε ενιαίο φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως του για την εισαγωγή στην Ε.Ε. ενός γενικού καθολικού φορτιστή για όλες τις μικρού και μεσαίου μεγέθους φορητές ηλεκτρονικές συσκευές – κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και άλλες κονσόλες.

Μετά την ψήφο των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο, το USB-C θα γίνει έως το φθινόπωρο του 2024 ο μοναδικός φορτιστής για τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που πωλούνται στην Ε.Ε., παρά την αντίθεση της Apple.

#SingleCharger here we go! Final plenary debate @Europarl_EN today. As of autumn 2024 the time when we had to fight with many different chargers will start becoming a memory of old, strange times of unnecessary costs, waste and inconvenience 🤗 pic.twitter.com/agx8O2Eila

— Margrethe Vestager (@vestager) October 4, 2022