Ουκρανία: «Νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι» οποιαδήποτε «ρωσικά αντικείμενα» στα κατεχόμενα εδάφη

Οποιαδήποτε «ρωσικά αντικείμενα» στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι και η αντεπίθεση της Ουκρανίας είναι μέρος ενός αμυντικού πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Any Russian objects on occupied territories – legitimate military targets for attack by 🇺🇦 Armed Forces. Any counteroffensive and de-occupation of territories falls under the concept of defensive war. This is an absolute axiom for both the leadership of Ukraine and our allies.

