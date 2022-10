Συναγερμός στο Λονδίνο: Τρεις τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη στις 9:46 (τοπική ώρα) κοντά στον σταθμό του μετρό Liverpool Street. Τρεις άνθρωποι δέχθηκαν μαχαιριές και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα άτομο έπεσε στο έδαφος έπειτα από σπρωξιά.

Omg, 4 people stabbed in Bishopsgate, London at 10am today, unconfirmed reports that it was over a bike theft and people tried to intervene.

Crime is out of control, what will @SadiqKhan do?!

Video from – @AndyCCochrane pic.twitter.com/7taR1f7mL4

