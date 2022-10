Γέφυρα του Κερτς: Παγιδευμένο όχημα προκάλεσε την έκρηξη, λέει η Μόσχα – Κίεβο: «Οτιδήποτε παράνομο θα καταστραφεί»

Η πυρκαγιά στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (…) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.

The train on the Kerch Bridge is still burning. The train bridge won’t be operational. That case is closed forever. #Ukraine #Crimea #Kerch pic.twitter.com/sZaiMgPfzB

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου αποκάλεσε την έκρηξη στη γέφυρα ως «την αρχή» χωρίς ωστόσο οι ουκρανικές αρχές να αναλαμβάνουν την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, κάθε τι κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία και οι Ρώσοι πρέπει να εκδιωχθούν από οτιδήποτε κατέχουν», έγραψε στο Twitter ο Μιχάιλο Ποντολιάκ.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022