Γέφυρα του Κερτς: Τα σενάρια για την έκρηξη και οι φόβοι για το μέλλον του πολέμου

Διάφορα σενάρια κυκλοφορούν σχετικά με την έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού στη γέφυρα των Στενών του Κέρτς (ή γέφυρα της Κριμαίας). Κάποια από αυτά κάνουν λόγο για μια ειδική επιχείρηση του ουκρανικού στρατού, ενώ άλλα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ενέργειες ανταρτών της Κριμαίας ή ακόμα και για επίθεση αυτοκτονίας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αρνούνται να κάνουν λεπτομερείς δηλώσεις για το συμβάν, διατηρώντας την ίδια μυστικότητα που ακολούθησε την επίθεση στη ρωσική αεροπορική βάση της Κριμαίας τον Αύγουστο.

Όμως, οι επιθέσεις στη βάση Saky και στη γέφυρα Κερτς αποτελούν μέρος της ίδιας ευρύτερης προσπάθειας για υπονόμευση της ικανότητας της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει την Κριμαία ως ορμητήριο για τον πόλεμό της στη νότια Ουκρανία.

Ο δρόμος και οι σιδηροδρομικές γέφυρες στο σημείο είναι ζωτικής σημασίας συνδετικοί κρίκοι στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ρωσίας. Χωρίς αυτούς, η Μόσχα θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να στείλει στρατεύματα και εξοπλισμό ώστε να απωθήσει την ουκρανική αντεπίθεση βόρεια της Χερσώνας.

Σήμερα το πρωί, στη Ζαπορίζια επικρατούσε ακόμη αναστάτωση μετά τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας την Πέμπτη, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άμαχοι.

Οι κάτοικοι της περιοχής υποπτεύονται ότι επρόκειτο για αντίποινα της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα αντιδρά στις πρόσφατες ήττες της στο πεδίο.

Φοβούνται μάλιστα ότι θα υπάρξουν νέες επιθέσεις τις επόμενες ημέρες.

Τρεις νεκροί από την έκρηξη

Τρεις νεκροί είναι μέχρι ο στιγμής ο απολογισμός σε ανθρώπινες απώλειες λόγω της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, και δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

«Θεωρείται ότι είναι επιβάτες σε αυτοκίνητο που ήταν κοντά στο φορτηγό όταν αυτό εξερράγη. Οι σοροί δύο θυμάτων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, έχουν ανασυρθεί από το νερό και αναμένεται η ταυτοποίησή τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Από τις έρευνες έχουν βρεθεί και τα στοιχεία του φορτηγού και του ιδιοκτήτη του, ο οποίος φέρεται να ήταν κάτοικος της νότιας επαρχίας Κράσνονταρ της Ρωσίας. Μάλιστα, έχουν αρχίσει έρευνες στο σπίτι του.

Μια γέφυρα – «σύμβολο» της ρωσικής πυγμής

Mε μήκος 19 χιλιόμετρα και ύψος που ξεπερνά αυτό του Αγάλματος της Ελευθερίας, η γέφυρα των Στενών του Κέρτς αποτελεί το στολίδι στα έργα υποδομών που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει περιγραφεί από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ως «η κατασκευή του αιώνα».

Η γέφυρα – που είναι η πιο μακριά στην Ευρώπη – κόστισε πάνω από 3 δισ. ευρώ στο ρωσικό κράτος και εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια αφότου προσάρτησε την Κριμαία.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του πολέμου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, χρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό που επιχειρεί στην Ουκρανία.

Αν πιστέψει κάποιος τη ρωσική προπαγάνδα, η γέφυρα προστατευόταν από απειλές με 20 διαφορετικούς τρόπους – ανάμεσά τους μέχρι και στρατιωτικά δελφίνια.

Only 3 months ago, Russian propaganda was claiming that the Crimea bridge was impossible to attack because of 20 different modes of protection covering it, including military dolphins (#17) https://t.co/gJdON9o4Vl What a colossal failure pic.twitter.com/70ZrQoKXYb — Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) October 8, 2022

Το πριν και το μετά

Στις 06:07 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η γέφυρα συγκλονίστηκε από μια έκρηξη σε παγιδευμένα με εκρηκτικά φορτηγό.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες, η γέφυρα που χρησιμοποιείται από αυτοκίνητα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, στα οποία υπάρχουν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με δύο λωρίδες το καθένα (και από μία ΛΕΑ).

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική επιτροπή της Ρωσίας, δύο τμήματα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταρρεύσει. Στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

It seems at least three spans of the bridge have collapsed. Two at the location where a train is burning (location 1), and another further to the east (location 2). pic.twitter.com/aIz0rl48kf — Nick Waters (@N_Waters89) October 8, 2022

Η κυκλοφορία των οχημάτων στις λωρίδες που δεν καταστράφηκαν έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών. Η κίνηση θα είναι περιορισμένη στη διέλευση της γέφυρας προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.

Ζημιά προκλήθηκε και σε μια ξεχωριστή γέφυρα από όπου περνούν αποκλειστικά τρένα. Μάλιστα, ακριβώς την ώρα της έκρηξης περνούσε τρένο προς την Κριμαία, το οποίο φέρεται να μετέφερε πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά επτά βαγόνια του.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

H κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται ακόμα, ενώ η σιδηροδρομική κίνηση αναμένεται να αποκατασταθεί στις 8 σήμερα το βράδυ, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Από την άλλη, κανονικά συνεχίζεται η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Κέρτς, καθώς οι αψίδες της γέφυρας δεν υπέστησαν ζημιά.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι αντιδράσεις των Ουκρανών

Το Κίεβοδεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, χωρίς ωστόσο βέβαια να μην δείχνει ανοιχτά την ικανοποίησή του με την εξέλιξη αυτή.

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Ποντολιάκ.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, ανήρτησε ένα emoji στο Twitter που εικονίζει μια γέφυρα μέσα σε σύννεφα καπνού.

🌉 🌁 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022

Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ολέξι Ντανίλοφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την πυρκαγιά στη γέφυρα συνοδευόμενο από ένα βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραγούδα «Happy birthday, Mr President» (Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε). Ο Πούτιν έγινε χθες 70 ετών.

«Η ναυαρχίδα Moskva και η γέφυρα του Κερτς – δύο διαβόητα σύμβολα της ρωσικής δύναμης στην ουκρανική Κριμαία – έχουν πέσει. Τι έρχεται μετά, Ρώσοι» γράφει στο Twitter ο λογαριασμός του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

«Sick burn», δηλαδή σε πολύ ελεύθερη μετάφραση «τεράστιο πλήγμα», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της ουκρανικής κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, Reuters, AFP

