Κομισιόν: Προτείνει να χορηγηθεί στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σήμερα να χορηγηθεί στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

«Ο άνεμος της αλλαγής πνέει για άλλη μια φορά στην Ευρώπη και πρέπει να αδράξουμε αυτήν τη δυναμική», δήλωσε σε ομιλία της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν. «Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην οικογένειά μας και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε αυτό πάρα πολύ σαφές», συνέχισε.

Our Enlargement policy is merit-based and also a geostrategic investment.

Today we recommend that Bosnia and Herzegovina be granted candidate status by the Council on the understanding that more steps are taken.

Looking forward to my trip to the Western Balkans this month.

