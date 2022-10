Γαλλία: Δεν έχει νόημα η πρόταση Πούτιν για κόμβο φυσικού αερίου στην Τουρκία

Η πρόταση που διατύπωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν περί δημιουργίας κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία για την τροφοδοσία της Ευρώπης «δεν έχει κανένα νόημα», καθώς οι Ευρωπαίοι θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τους υδρογονάνθρακες που προέρχονται από τη Ρωσία, δήλωσε η γαλλική προεδρία το βράδυ της Πέμπτης.

«Δεν έχει κανένα νόημα να δημιουργηθούν νέες υποδομές που θα επιτρέπουν την εισαγωγή περισσότερου ρωσικού φυσικού αερίου», ανέφερε το Ελιζέ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING France says Putin’s proposal for new ‘gas hub’ makes ‘no sense’ pic.twitter.com/kpNBsiHFHj

— AFP News Agency (@AFP) October 13, 2022