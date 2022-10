Τουρκία: 40 οι νεκροί από την έκρηξη σε ορυχείο – Έτοιμη να παράσχει συνδρομή η Ελλάδα

Σε 40 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στο ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Τουρκία.

Τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν το πρωί τις προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν εργάτες που παραμένουν παγιδευμένοι στις στοές του ορυχείου, ενώ τον τόπο του δυστυχήματος αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τη λύπη του για την έκρηξη στο ορυχείο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια, για να συνδράμει στην αναζήτηση για επιζώντες.

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.

