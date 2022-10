Ουκρανία: Συνεχίζουν να χάνουν εδάφη οι Ρώσοι παρά τα πυραυλικά αντίποινα

Παρά τις πυραυλικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν αυτήν την εβδομάδα να χάνουν εδάφη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ο ρωσικός στρατός προχώρησε στο πιο έντονο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων κατά ουκρανικών πόλεων των τελευταίων περίπου οχτώ μηνών, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, πλήττοντας υποδομές ηλεκτροδότησης και καταβάλλοντας τις ουκρανικές αεράμυνες. Ένα πράγμα που δεν κατάφεραν ωστόσο οι ρωσικοί πύραυλοι ήταν να αλλάξουν την πορεία του πολέμου, όπως σημειώνει σε άρθρο του ο Άντριου Κράμερ μέσα από τις σελίδες των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

«Ο ρωσικός στρατός συνέχισε να χάνει έδαφος, παρά τις πυραυλικές του επιθέσεις», σημειώνει ο Αμερικανός δημοσιογράφος.

Ο πόλεμος στα νότια και στα ανατολικά της χώρας θα συνεχιζόταν με αμείωτη ένταση στην σκιά των πυραυλικών χτυπημάτων, με τις ρωσικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος να υποχωρούν και σε μία μόνο περιοχή (Bakhmut) να αντεπιτίθενται.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έσπευσε από την πλευρά του, την Παρασκευή, να διαβεβαιώσει ότι η χώρα του σημειώνει πρόοδο στέλνοντας νέα στρατεύματα στο μέτωπο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι 16.000 από τους πρόσφατα επιστρατευθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί σε μονάδες που εμπλέκονται σε μάχες στην Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Πούτιν έκανε τις εν λόγω δηλώσεις την ώρα που ρωσικοί εθνικιστικοί κύκλοι ασκούσαν εκ νέου κριτική στην ηγεσία με αφορμή τις αναφορές για θανάτους νεοσύλλεκτων Ρώσων στην Ουκρανία.

Ακόμη και κατά τις πιο έντονες ημέρες των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, τις περασμένες Δευτέρα και Τρίτη, ο ουκρανικός στρατός συνέχισε την επίθεσή του στην περιοχή της Χερσώνας, ανακτώντας τον έλεγχο πέντε χωριών, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική διοίκηση. Παράλληλα, τις ίδιες ημέρες, οι Ουκρανοί απελευθέρωσαν και ένα χωριό στα ανατολικά, όπως αναφέρεται.

«Το Κρεμλίνο συνέχισε να προσπαθεί να κατευνάσει προσωρινά τους εθνικιστικούς κύκλους εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα σε αντίποινα», σημειώνει σε ανάλυσή του το Institute for the Study of War που παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή και αναλύει τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος εκτυλίσσεται πια σε δύο διαφορετικά «πεδία» που είναι όμως σε μεγάλο βαθμό ασύνδετα μεταξύ τους, σημειώνει ο Άντριου Κράμερ μέσα από τις σελίδες των New York Times: Από τη μία πλευρά έχουμε «μάχες στον αέρα» (βλ. πυραυλικές επιθέσεις, βομβαρδισμούς, πλήγματα από «καμικάζι» drones τα οποία λέγεται πως έχουν πάρει οι Ρώσοι από το Ιράν) μέσα από τις οποίες η Ρωσία επιδιώκει να λυγίσει το ηθικό των Ουκρανών και να ακρωτηριάσει την ουκρανική οικονομία ενόψει χειμώνα καταστρέφοντας υποδομές θέρμανσης, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μάχες στο έδαφος μέσα από τις οποίες η Ουκρανία συνεχίζει να επελαύνει εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στα νότια και ανατολικά.

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν, μιλώντας στους NY Times, πως οι ρωσικές δυνάμεις «ξεμένουν» σταδιακά από πυρομαχικά. Υποστηρίζουν, επιπλέον, ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν, παρά την επιστράτευση, να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Στο ίδιο πλαίσιο, λένε πως περίπου 400 μισθοφόροι από άλλες τρίτες χώρες μεταφέρθηκαν πρόσφατα στην Κριμαία προκειμένου να ενισχύσουν στη συνέχεια τις ρωσικές δυνάμεις στα μέτωπα της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τα σενάρια που θέλουν τη Λευκορωσία του Αλεξάντερ Λουκασένκο να μπαίνει και εκείνη επισήμως στον πόλεμο υπέρ της Ρωσίας, ουκρανικές πηγές εκτιμούν ότι αυτά ίσως να έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα κλίμα επαπειλούμενης επίθεσης που θα κάνει τους Ουκρανούς να πάρουν δυνάμεις από το νότο και από τα ανατολικά και να τις μεταφέρουν κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία στον βορρά, αποδυναμώνοντας όμως έτσι τις ουκρανικές μονάδες που επελαύνουν ανακαταλαμβάνοντας εδάφη.

Πηγή: New York Times

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr