Ερντογάν: Συμφωνία με Πούτιν για κόμβο φυσικού αερίου στην Τουρκία

Για συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την πρόταση του Ρώσου προέδρου για δημιουργία ενός νέου κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία έκανε λόγο την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε συνεδρίαση του ΑΚΡ.

«Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη ψάχνει από πού θα βρει φυσικό αέριο. Η Τουρκία δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Στην τελευταία μας συνάντηση συμφωνήσαμε με τον κ. Πούτιν ότι θα φτιάξουμε εδώ έναν κόμβο φυσικού αερίου. Η Ευρώπη μπορεί να παίρνει φυσικό αέριο από την Τουρκία», είπε ο Ερντογάν στη σύντομη αναφορά του για το θέμα αυτό.

#URGENT Türkiye will be a natural gas hub, President Erdogan reiterates, adding that Russia’s Putin told him, ‘Europe can get its gas from Türkiye’ pic.twitter.com/wT9cpCxWtd

