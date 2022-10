Λονδίνο: Δύσκολο να διαφύγουν οι ρωσικές δυνάμεις από τη Χερσώνα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν πιθανώς απομάκρυνση του στρατού και του εξοπλισμού τους από τη Χερσώνα, που οσονούπω θα πολιορκηθεί, χρησιμοποιώντας για τη διαφυγή τους την κατασκευασμένη γέφυρα φορτηγίδας κοντά στις διαβάσεις του Δνείπερου και καθώς και πλωτά μέσα, σύμφωνα με αναφορά των βρετανικών στρατιωτικών πληροφοριών, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

Την Τρίτη, ο νεοδιορισθείς διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι «έχει αναπτυχθεί μια δύσκολη κατάσταση» στην περιοχή της Χερσώνας, ενώ ενέκρινε τα προαναγγελθέντα σχέδια των κατοχικών αρχών για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού.

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η δήλωση του Σουροβίκιν ως αρχιστράτηγου είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Αυτό πιθανώς υποδηλώνει ότι οι ρωσικές αρχές εξετάζουν σοβαρά μια μεγάλης κλίμακας απόσυρση των δυνάμεών τους από την περιοχή δυτικά του ποταμού Δνείπερου.

«Το βασικό καθήκον οποιασδήποτε ρωσικής επιχείρησης απόσυρσης θα είναι η μετακίνηση των στρατευμάτων και του εξοπλισμού τους σε έναν ποταμό πλάτους 1.000 μέτρων με τα πόδια. Δεδομένου ότι όλες οι μόνιμες γέφυρες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, η Ρωσία είναι πιθανό να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσωρινή γέφυρα φορτηγίδας που ολοκλήρωσε κοντά στη Χερσώνα τις τελευταίες ημέρες, και οι στρατιωτικές διαβάσεις πλωτών συνεχίζουν να λειτουργούν σε πολλές τοποθεσίες», σύμφωνα με την ανάρτηση του Λονδίνου.

Οι κατοχικές αρχές στην περιφέρεια του ουκρανικού Νότου ανήγγειλαν την απομάκρυνση του πληθυσμού, έως και 60.000 ανθρώπων, από τη δεξιά στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, γεγονός που δείχνει ότι αποδέχτηκαν το γεγονός ότι ο ρωσικός στρατός δεν θα κρατούσε πλέον την περιοχή.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LeQsOOjVXy

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rHzlFrXAJU

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022