Φιλιππίνες: Αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου – Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Αεροσκάφος των Κορεατικών Αερογραμμών (Korean Air Lines) με 173 επιβάτες βγήκε εκτός των ορίων του διαδρόμου προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σέμπου στις Φιλιππίνες χθες Κυριακή το βράδυ, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι όλοι οι επιβάτες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος Airbus SE A330, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Σεούλ – Σέμπου, επιχείρησε να προσγειωθεί δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, πριν βρεθεί εκτός του διαδρόμου στην τρίτη προσπάθεια.

«Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τρία τοπικά ξενοδοχεία, ενώ μία εναλλακτική πτήση προγραμματίστηκε», όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία για την πτήση KE361. «Επί του παρόντος διερευνούμε τα αίτια του συμβάντος», πρόσθεσε.

A Korean Air plane slid off the runway while landing at Cebu international airport in the Philippines on Sunday, shutting down the country’s second busiest airport

All 173 passengers and crew were evacuated safely, with minor injuries reported pic.twitter.com/xzwnNzKeb3

— AFP News Agency (@AFP) October 24, 2022