O Ρίσι Σούνακ νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο Ρίσι Σούνακ είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. H Πένι Μόρντοντ, η μοναδική υποψήφια που είχε απομείνει για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Συντηρητικών, έπειτα και από τη χθεσινή απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον, αποσύρθηκε με τη σειρά της από την κούρσα, ανοίγοντας οριστικά στον Σούνακ τον δρόμο προς το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Έτσι, λίγες ημέρες έπειτα από την παραίτηση της Λιζ Τρας, οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν, με τον 42χρονο ινδικής καταγωγής να γίνεται ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, χωρίς να χρειαστεί εσωκομματική ψηφοφορία στους κόλπους των Τόρις.

«Ο Ρίσι Σούνακ εκλέγεται ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος και θα διαδεχθεί τη Λιζ Τρας», ανακοίνωσε ο Γκράχαμ Μπρέιντι, πρόεδρος της Επιτροπής 1922 που είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας τη διαδικασία της εκλογής. Όπως εξήγησε, η Επιτροπή δεν έλαβε παρά μόνο μία έγκυρη υποψηφιότητα.

Η πρώτη ενέργεια του Σούνακ ήταν να συναντήσει βουλευτές των Τόρις, συνοδευόμενος από μερικούς από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του. Δέχθηκε θερμό χειροκρότημα και χτυπήματα με γροθιές στα έδρανα από τους βουλευτές που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Η λίρα και οι τιμές των βρετανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ελαφρώς μετά την είδηση της αποχώρησης της Μόρντοντ.

Ποιος είναι ο Ρίσι Σούνακ

Ο Ρίσι Σούνακ είναι πασίγνωστος στη Βρετανία αλλά ελάχιστα εκτός αυτής. Δεν θεωρείται και τόσο δημοφιλής στο ευρύ κοινό της χώρας και πολλοί αμφιβάλλουν κατά πόσο θα μπορούσε να ανατρέψει το κολοσσιαίο προβάδισμα των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις ύστερα από τις πρώτες εβδομάδες ευφορίας που φέρνει πάντα μια αλλαγή ηγεσία.

Ο 42χρονος κ. Σούνακ γεννήθηκε στο Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας από γονείς ινδικής καταγωγής που όμως είχαν μεταναστεύσει στη Βρετανία από την ανατολική Αφρική.

Η οικογένειά του μετανάστευσε στη Βρετανία τη δεκαετία του 1960, μια περίοδο κατά την οποία πολλοί άνθρωποι από τις πρώην αποικίες της Βρετανίας έφτασαν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πήγε αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ όπου γνώρισε τη σύζυγό του Ακσάτα Μούρτι, πατέρας της οποίας είναι ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Nαραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής του κολοσσού Infosys Ltd.

Ο κ. Σουνάκ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο στη Βρετανία όταν, σε ηλικία 39 ετών, έγινε υπουργός Οικονομικών υπό τον κ. Τζόνσον μόλις έφτασε η πανδημία στη Βρετανία, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα αναστολής εργασίας για να υποστηρίξει εκατομμύρια ανθρώπους μέσω πολλαπλών εγγυήσεων.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι πρόδωσε τον κ. Τζόνσον, που τον είχε αναδείξει, όταν παραιτήθηκε από υπουργός Οικονομικών στις αρχές Ιουλίου. Αυτό οδήγησε στη διάλυση του υπουργικού συμβουλίου και στη συνέχεια στην πτώση του κ. Τζόνσον.

Βασικό επιχείρημα του κ. Σούνακ στην τρέχουσα διαδικασία διαδοχής της κ. Τρας είναι ότι ο ίδιος είχε προειδοποιήσει το καλοκαίρι πως η κ. Τρας θα είχε προβλήματα στην ηγεσία της χώρας, σε μια αρκετά έντονη και μακρά προεκλογική διαδικασία μηνών για τον διάδοχο του Μπόρις Τζόνσον.

«Υπηρέτησα ως καγκελάριος σας, βοηθώντας να οδηγήσουμε την οικονομία μας στις πιο δύσκολες στιγμές», είπε ο κ. Σουνάκ σε δήλωση την Κυριακή. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Αλλά οι ευκαιρίες – εάν κάνουμε τη σωστή επιλογή – είναι εκπληκτικές».

Πηγή: The Washington Post, The New York Times, Reuters

