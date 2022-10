Βρετανία: Ακτιβιστές έριξαν τούρτα στο κέρινο ομοίωμα του Βασιλιά Καρόλου (video)

Τούρτα στο πρόσωπο δέχθηκε το κέρινο ομοίωμα του Βασιλιά Καρόλου Γ’ στο Μουσείο του Μαντάμ Τυσσώ, από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές της Just Stop Oil.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι ακτιβιστές της ίδιας οργάνωσης είχαν ρίξει ανθρώπινα περιττώματα πάνω σε ένα μνημείο που αποτίει φόρο τιμής στον Σερ Λοχαγό Τομ Μουρ, ενώ έριξαν σούπα ντομάτας πάνω σε ένα αριστούργημα του Βαν Γκογκ.

❗️So-called eco-activists from Just Stop Oil have been arrested after they threw cake over King Charles III’s waxwork statue at Madame Tussauds.

Earlier,this activists poured human faeces over a tribute to Sir Captain Tom Moore and poured tomato soup over a Van Gogh masterpiece. pic.twitter.com/4VdY7JSuud

— NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2022