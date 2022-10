Τwitter: Το μεγάλο στοίχημα του Έλον Μασκ και το μαύρο – άσπρο με τις διαφημίσεις

Για τον Έλον Μασκ, ήταν εύκολο να δώσει το εξωφρενικό ποσό των 44 δισ. ευρώ για το Twitter. To deal ολοκληρώθηκε και επίσημα σήμερα, μάλιστα στην πρώτη του κίνηση το νέο αφεντικό φρόντισε να διώξει κακήν-κακώς (φήμες λένε ότι σωματοφύλακες μπήκαν στα γραφεία τους) την πρώην διοίκηση της πλατφόρμας.

Το θέμα είναι ότι τώρα πρέπει να αποδείξει γιατί πιστεύει ότι το Twitter αξίζει 10 φορές περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία διέθεσε, καθώς και να λύσει τα προβλήματα της πλατφόρμας (τα οποία ο ίδιος κορόιδευε τους τελευταίους μήνες)

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο δισεκατομμυριούχος είπε: «Εγώ και οι άλλοι επενδυτές προφανώς πληρώνουμε υπερβολικά για το Twitter αυτή τη στιγμή. Οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες του Twitter, κατά την άποψή μου, ξεπερνούν την τρέχουσα αξία του».

Τι θα ακολουθήσει, λοιπόν, τώρα που ο Μασκ είναι το νέο αφεντικό του Twitter;

Αν και δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για τα σχέδια του, ο Μασκ έχει υποσχεθεί να διατηρήσει την ελευθερία του λόγου στην πλατφόρμα, ενώ κρατάει μια πιο συμβιβαστική στάση προς τους παγκόσμιους ηγέτες που στοχεύουν να χαλιναγωγήσουν την πλατφόρμα – προκαλώντας έτσι την ανησυχία ακτιβιστών και των προηγούμενων ιδιοκτητών της Twitter.

Μόλις τρεις ώρες αφότου ο Μασκ κήρυξε τη νίκη με tweet «Το πουλί ελευθερώθηκε», ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν απάντησε: «Στην Ευρώπη, το πουλί πετά σύμφωνα με τους κανόνες μας».

👋 @elonmusk

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022