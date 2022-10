Πώς φτάσαμε στην αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τα σιτηρά

Νέα τροπή παίρνουν οι διαρκώς επιδεινούμενες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με την πρώτη να αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία για τα σιτηρά, θέτοντας και πάλι το «σύννεφο» της αύξησης των τιμών τροφίμων και της επισιτιστικής κρίσης πάνω από τον πλανήτη.

Η Μόσχα δικαιολογεί την κίνησή της αυτή επειδή – όπως υποστηρίζει – Ουκρανοί και Βρετανοί επιτέθηκαν με drones στον στόλο της ανοιχτά της Κριμαίας, ενώ κατηγορεί επίσης το Λονδίνο για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream.

Aπό την άλλη, το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι «επινόησε τρομοκρατικές επιθέσεις», ενώ το Λονδίνο διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή.

Μάλιστα, σε μια νεότερη εξέλιξη, η Ουκρανία φαίνεται να είναι αποφασισμένη να μη συμμετάσχει σε καμία άλλη συμφωνία με τη Ρωσία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Για τη Ρωσία, είναι ένας πόλεμος καταστροφής, για εμάς ένας πόλεμος επιβίωσης. Και όσο προσπαθούν να μας καταστρέψουν ως κράτος και ως έθνος, οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία είναι καταδικασμένη», έγραψε στο Twitter ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

For Russia, this is a war of destruction. For us, this is a war for survival. And while they are trying to cancel us – as a state and as a nation, any agreements with Russia will be doomed. They will let Moscow regroup forces and accumulate resources to start over. pic.twitter.com/qUbVbqhLRk

Σημειώνεται ότι η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου – υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών – και έχει διάρκεια 120 ημερών, δηλαδή ούτως ή άλλως θα εξέπνεε στα μέσα Νοεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι πρότινος, ο ΟΗΕ είχε ελπίδες ότι θα δινόταν παράταση στην εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια.

Όλα ξεκίνησαν με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο και το Λονδίνο για δύο πράγματα.

Πρώτον, η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα ανοιχτά το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream τον περασμένο μήνα.

Δεύτερον, θεωρήθηκαν υπαίτιες Ουκρανία και Βρετανία για μια επίθεση με drones που έγινε σήμερα το πρωί ανοιχτά της Σεβαστούπολης, στην κατεχόμενη Κριμαία – τη «μεγαλύτερη» που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στην επίθεση ενεπλάκησαν «εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά θαλάσσια». Στοχοθετήθηκαν πολεμικά πλοία και πλοία που συμμετείχαν στην ασφάλεια των νηοπομπών με τις οποίες εξάγονται τα ουκρανικά σιτηρά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι προκλήθηκαν «μικρές ζημιές» στο ναρκαλιευτικό Ivan Goloubets και σε ένα προστατευτικό φράγμα του κόλπου. Τα drones αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ήταν ξεκάθαρο για το ποιος φταίει για την επίθεση αυτή: η Ουκρανία, η οποία έλαβε τη βοήθεια της Βρετανίας.

«Η προετοιμασία αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού του 73ου ουκρανικού Κέντρου Ειδικών Ναυτικών Επιχειρήσεων έγιναν από Βρετανούς ειδικούς που εδρεύουν στο Οτσάκοφ, στην περιοχή του Μικολάιφ της Ουκρανίας» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Μάλιστα, πέρα από την αναστολή της συμφωνίας για τα σιτηρά, η Μόσχα σκοπεύει να φέρει τα δύο αυτά ζητήματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η ρωσική πλευρά σκοπεύει να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, μέσω κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθησαν εναντίον της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική, με την εμπλοκή της Βρετανίας» ανέφερε στο Telegram η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, απάντησε ότι πρόκειται για «ψευδείς ισχυρισμούς σε επική κλίμακα» και ότι στόχος της Ρωσίας είναι «αποσπάσει την προσοχή από τον καταστροφικό χειρισμό της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία

«Αυτή η τελευταία επινοημένη ιστορία λέει περισσότερα για τις διαφωνίες εντός της ρωσικής κυβέρνησης παρά για τη Δύση», πρόσθεσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε ανάρτηση στο Twitter.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale

This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022