Μπολσονάρο: Δεν μίλησε για ήττα, αλλά ανοίγει τον δρόμο για την έλευση Λούλα

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο απέφυγε να παραδεχτεί την ήττα του από Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις εκλογές της Κυριακής.

Αρκέστηκε να υπογραμμίσει πως θα σεβαστεί το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την εκλογική αναμέτρηση, ήταν απόρροια «της αγανάκτησης και του αισθήματος αδικίας» πολλών ψηφοφόρων.

Ωστόσο, o προσωπάρχης του, Σίρο Νογκέιρα, ο οποίος έλαβε τον λόγο μετά τη σύντομη ομιλία του Μπολσονάρo στο προεδρικό μέγαρο, ενημέρωσε πως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση της εξουσίας στον Λούλα.

#BREAKING Brazil’s Bolsonaro says will ‘comply’ with constitution after poll loss pic.twitter.com/NMwf0CDcKi

