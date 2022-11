Ανάλυση CNN: Πώς η Κίνα έπεσε η ίδια στην παγίδα που είχε στήσει στον κορωνοϊό

Λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή του Σι Τζινπίνγκ στην ηγεσία της Κίνας και την εμφατική επαναβεβαίωση της πολιτικής μηδενικής ανοχής στον κορωνοϊό, το καθεστώς της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου φαίνεται να πέφτει το ίδιο στον λάκκο που είχε σκάψει για τον ιό και την πανδημία.

Η εμμονή στη διά ροπάλου εξάλειψη της Covid-19 από τη χώρα όπου πρωτοεμφανίστηκε ήδη προκαλεί σκηνές χάους και δυστυχία σε πολλές επαρχίες της ασιατικής χώρας.

Στη βορειοδυτική πόλη Σινίνγκ, οι κάτοικοι πέρασαν την περασμένη εβδομάδα παρακαλώντας απεγνωσμένα για φαγητό καθώς υπέφεραν από τα τελευταία αυστηρά lockdown της χώρας. Δυτικά, στη Λάσα, την περιφερειακή πρωτεύουσα του Θιβέτ, οργισμένα πλήθη διαδήλωναν στους δρόμους ύστερα από 70 και πλέον ημέρες υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι.

Στην κεντρική επαρχία Χενάν, μετανάστες εργάτες εγκατέλειψαν μαζικά ένα κλειδωμένο εργοστάσιο της Foxconn, περπατώντας για μίλια για να γλιτώσουν από ένα ξέσπασμα κορωνοϊού στη μεγαλύτερη τοποθεσία συναρμολόγησης iPhone της Κίνας. Στην οικονομική πρωτεύουσα Σαγκάη, τα πράγματα είναι ζοφερά ακόμα και στη Ντίσνεϋλαντ – το πάρκο έκλεισε απότομα τις πύλες του τη Δευτέρα για να συμμορφωθεί με τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού, παγιδεύοντας τους επισκέπτες μέσα για υποχρεωτικούς ελέγχους.

Σε πολλά άλλα μέρη της χώρας, τα lockdowns, οι υποχρεωτικές καραντίνες, τα αδιάκοπα διατάγματα μαζικών τεστ και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί συνεχίζουν να ακρωτηριάζουν τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα, ακόμη και όταν ο υπόλοιπος κόσμος αφήνει πίσω του την πανδημία.

Αντί να χαλαρώσουν οι περιορισμοί της Covid – όπως ήλπιζαν ορισμένοι ενόψει του πενταετούς ανασχηματισμού της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος – οι κινεζικές αρχές τούς ενίσχυσαν μετά τη σαρωτική επικύρωση της πολιτικής Σι.

Ο ανανεωμένος ζήλος για τη μηδενική ανοχή στον κορωνοϊό μπορεί να φανεί πιο ξεκάθαρα στις μικρότερες πόλεις. Ενώ μητροπόλεις όπως το Πεκίνο και η Σαγκάη μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους από μεγάλες εξάρσεις για να εφαρμόσουν πιο στοχευμένα μέτρα περιορισμού, οι μικρότερες πόλεις, χωρίς τέτοια τεχνογνωσία, τείνουν να επιδιώκουν στόχους μηδενικού Covid με πιο επιθετικό και εκτεταμένο τρόπο, δήλωσε ο Γιανζόνγκ Χουάνγκ, ανώτερος υπάλληλος και συνεργάτης για την παγκόσμια υγεία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων στη Νέα Υόρκη.

Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος των lockdowns, των καραντινών και των μαζικών τεστ έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Η δημόσια υπομονή εξαντλείται και οι απογοητεύσεις αυξάνονται.

Τη Δευτέρα στην πόλη Μπαοντίνγκ, στην επαρχία Χέμπεϊ, ένας πατέρας που κρατούσε μαχαίρι πέρασε μέσα από ένα σημείο ελέγχου της Covid σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αγοράσει γάλα σε σκόνη για τον γιο του. Το βίντεο από τη σκηνή και τη σύλληψή του στη συνέχεια προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο. Την επόμενη μέρα η τοπική αστυνομία προσπάθησε να ηρεμήσει λέγοντας ότι ο άνδρας είχε επιβληθεί πρόστιμο μόνο 100 γιουάν (14 ευρώ) λέγοντας ότι το «πρόβλημα με το γάλα σε σκόνη» του παιδιού του είχε «λυθεί σωστά».

Την Τρίτη, ο θάνατος ενός 3χρονου στο Λανζού προκάλεσε νέα κατακραυγή, αφού η οικογένεια του παιδιού είπε ότι τα μέτρα καραντίνας καθυστέρησαν την προσέλευση της ομάδας πρώτων βοηθειών. Η αστυνομία είπε αργότερα ότι το παιδί είχε σταματήσει να αναπνέει μέχρι την ώρα που έφτασαν οι αστυνομικοί, αλλά δεν απάντησε στις κατηγορίες της οικογένειας ότι το ασθενοφόρο είχε καθυστερήσει.

Σε άλλη ένδειξη του πόσο ευαίσθητο έχει γίνει το θέμα, οι κινεζικές μετοχές ανέβηκαν σημαντικά την Τετάρτη ύστερα από μη επαληθευμένες φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κίνα σχημάτιζε επιτροπή για να προετοιμάσει μια έξοδο από την πολιτική μηδενικής Covid.

Οι Κινέζοι υγειονομικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή του τρόπου τώρα θα διακινδύνευε μια τεράστια αύξηση των λοιμώξεων και θανάτων που θα μπορούσαν να κατακλύσουν το εύθραυστο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Το Πεκίνο έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να εγκρίνει για χρήση τα εμβόλια mRNA που αναπτύχθηκαν στις δυτικές χώρες, τα οποία έχουν αποδειχθεί πιο ισχυρά από αυτά που κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται στην Κίνα. Οι ειδικοί λένε ότι η Κίνα δεν διαθέτει επίσης ένα σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες λοιμώξεις.

Ένα άλλο εμπόδιο για την απομάκρυνση από το μηδέν Covid είναι ένας διάχυτος φόβος για τον ιό σε μεγάλα τμήματα του κοινού, που ενστάλαξε η κινεζική κυβέρνηση για να δικαιολογήσει τα σκληρά μέτρα ελέγχου της, λένε οι ειδικοί.

«Οι αρχές έχουν δαιμονοποιήσει τον Covid, υπερβάλλοντας τη σοβαρότητα και το ποσοστό θνησιμότητας του και μιλώντας για τα μακροχρόνια συμπτώματα του Covid. Πολλοί απλοί άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται πολύ τον ιό, με τους ασθενείς που έχουν αναρρώσει με Covid να υποφέρουν από σοβαρές διακρίσεις και στιγματισμό», δήλωσε ο Τζιν Ντονγκγιάν, λοιμωξιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Ήταν εν μέρει αυτοί οι φόβοι που οδήγησαν χιλιάδες μετανάστες εργάτες να φύγουν πανικόβλητοι από το εργοστάσιο της Foxconn στο Ζενκγκζού, εξήγησε.

#Foxconn workers in #Zhengzhou continue to escape from the #iPhone city on Nov 1. The dorms are empty, every has gone. Foxconn has increased the full attendance bonus to over 18K yuan ($2469) per month to encourage workers to stay. But they keep leaving. pic.twitter.com/n4L5G8tD1i

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 2, 2022