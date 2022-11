Σε επιφυλακή η Ευρώπη για τον κινεζικό πύραυλο – Και η Ελλάδα στην τροχιά πτώσης

Στον Ατλαντικό Ωκεανό είναι πιο πιθανό να πέσουν τα συντρίμμια από τον κινεζικό πύραυλο που βρίσκεται σε ανεξέλεγκτη πτώση προς τη Γη, ωστόσο οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία.

Μάλιστα, στην τροχιά πτώσης του διαστημικού «σκουπιδιού» – βάρους 23 τόνων και ύψους όσο ένα κτίριο 10 ορόφων – βρίσκεται και η Ελλάδα, σύμφωνα με την αρμόδια διαστημική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ανανεωμένη πρόβλεψή της, η υπηρεσία Διαστημικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Ε.Ε. (EU-SST) είναι πιθανό να πέσουν το πρωί της Παρασκευής στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στην ιβηρική χερσόνησο.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι αρχές στην Ισπανία έκλεισαν τον εναέριο χώριο πάνω από την Καταλονία και άλλες τρεις περιοχές από τις 09:38 έως τις 10:18 το πρωί της Παρασκευής (11:38 έως 12:18 ώρα Ελλάδας). Ένα άλλο «παράθυρο» για την είσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης ανοίγει και το Σάββατο.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB

— EUSST (@EU_SST) November 4, 2022