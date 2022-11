Τανζανία: Αεροπλάνο της Precision Air συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια

Ένα επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στην πόλη Μπουκόμπα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Τανζανίας προσθέτοντας ότι διεξάγονται προσπάθειες διάσωσης.

«Έγινε ατύχημα σε αεροπλάνο της (αεροπορικής εταιρείας) Precision Air που (…) συνετρίβη στο νερό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αεροδρόμιο», δήλωσε ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπα.

#PrecisionAir ATR 42-500 flight #PW494 crashed into lake Victoria in #Tanzania. Reports saying there were 49 passengers on board. More to come.

📷 Twitter pic.twitter.com/YnvhPD4CV9

— FlightMode (@FlightModeblog) November 6, 2022