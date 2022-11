Ουκρανική ηγεσία: «Ναι» σε συνομιλίες αλλά «με τον επόμενο ηγέτη της Ρωσίας»

O Μιχαήλο Ποντόλιακ, κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε πρόσφατο δημοσίευμα της Washington Post σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την ουκρανική ηγεσία να παρουσιαστεί ανοικτή στο ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.

1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else

Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022