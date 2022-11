Ψυχρολουσία στο Twitter: Mε το ενδεχόμενο χρεοκοπίας προειδοποιεί ο Μασκ

Για την πιθανότητα μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας του Twitter μίλησε την Πέμπτη, ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εργαζόμενούς του.

Στην πρώτη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους το απόγευμα της Πέμπτης, ο Μασκ προειδοποίησε ότι η εταιρεία είναι ενδεχόμενο να χάσει δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη χρονιά.

H οικονομική κατάσταση της Twitter Inc είναι ασταθής, δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της από τον Μασκ έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (43,26 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Ο ίδιος ο Μασκ, που κινήθηκε χωρίς δισταγμό με απολύσεις στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της στις 27 Οκτωβρίου, έχει δηλώσει ότι η Twitter Inc έχει οικονομικές απώλειες 4 εκατομμυρίων την ημέρα, κυρίως εξαιτίας της αποχώρησης διαφημιστών από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο ο ίδιος.

Η Πέμπτη ήταν πραγματικά μια χαοτική μέρα για το Twitter, καθώς μεταξύ άλλων η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ απέστειλε μια προειδοποίηση προς τον Μασκ, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσειες υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρίας.

Η Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Twitter με «βαθιά ανησυχία», μετά τις παραιτήσεις των τριών υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς εκθέτουν το Twitter στον κίνδυνο πιθανής παραβίασης ομοσπονδιακών κανόνων.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, δύο στελέχη διοίκησης του Twitter, ο Γιόελ Ροθ και η Ρόμπιν Χουίλερ, παραιτήθηκαν αφού προσπάθησαν πρώτα να συνεργαστούν με τον Μασκ. Την Τετάρτη, είχαν συντονίσει μια συζήτηση με το νέο αφεντικό της πλατφόρμας, σε μία προσπάθεια κατευνασμού των ανησυχιών που εκφράζουν οι διαφημιστές.

Η Χουίλερ ήταν το πρόσωπο των διαφημίσεων του Twitter, μετά την ανάληψη του ελέγχου της εταιρίας από τον Μασκ. Ο Ροθ, που ήταν υπεύθυνος ασφάλειας, δήλωσε ότι το Twitter μείωσε τη θέαση επιβλαβούς περιεχομένου στα αποτελέσματα έρευνας κατά 95%, σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Μασκ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η υπεύθυνη ασφαλείας του Twitter Λία Κίσνερ ανέφερε σε μία ανάρτησή της, ότι επίσης, παραιτήθηκε.

I’ve made the hard decision to leave Twitter. I’ve had the opportunity to work with amazing people and I’m so proud of the privacy, security, and IT teams and the work we’ve done.

I’m looking forward to figuring out what’s next, starting with my reviews for @USENIXSecurity 😁

— Lea Kissner (@LeaKissner) November 10, 2022