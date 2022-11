ΗΠΑ: Ο Τραμπ χάνει συμμάχους. Θα κάνει πίσω;

Αυξημένη εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες η πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να μην ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, τέσσερις μόλις μέρες πριν τη «πολύ σημαντική ανακοίνωση» που έχει εξαγγείλει για την προσεχή Τρίτη ο τέως ένοικος του Λευκού Οίκου.

Προς το παρόν ο κ. Τραμπ δεν φαίνεται να αλλάζει την πορεία που έχει χαράξει για ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις 15 Νοεμβρίου – άλλωστε δεν είναι γνωστός ως άνθρωπος που ακούει εύκολα τις γνώμες που δεν θέλει να ακούσει, όπως επισημαίνουν πρώην συνεργάτες του.

Τα αρνητικά αποτελέσματα των υποστηρικτών του και υποψηφίων που ο ίδιος στήριξε ανοικτά κατά τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένη Τρίτης, αλλά και η άνετη επικράτηση του Ρον ΝτεΣάντις στην εκλογή του κυβερνήτη της Φλόριντα που καθιστά τον τελευταίο αντίπαλον δέος του κ. Τραμπ εντός του κόμματος των Ρεπουμπλικανών, ωθούν στελέχη του κόμματος αλλά και φίλα στην αμερικανική αντιπολίτευση προσκείμενα μέσα ενημέρωσης να γυρίζουν την πλάτη στον ιδιόρρυθμο επιχειρηματία και να τον καλούν να μην τολμήσει να υποβάλει νέα υποψηφιότητα.

Είναι χαρακτηριστική η έκφραση που χρησιμοποίησε η Ρεπουμπλικανή αναπληρώτρια κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Γουίνσαμ Ερλ-Σίαρς, κάποτε σθεναρή υποστηρίκτρια του κ. Τραμπ: Οι ψηφοφόροι, είπε η Αφροαμερικανίδα επιχειρηματίας και πολιτικός, έστειλαν στον τέως πρόεδρο «ένα πολύ σαφές μήνυμα» την Τρίτη ότι «φτάνει πια» («Enough is enough»).

«Οι ψηφοφόροι μίλησαν και είπαν ότι θέλουν έναν διαφορετικό ηγέτη. Και ένας πραγματικός ηγέτης κατανοεί πότε έχει καταστεί ο ίδιος πρόβλημα», δήλωσε η κα Ερλ-Σίαρς. «Είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε παρακάτω», είπε χαρακτηριστικά, απηχώντας τη σκέψη πολλών στελεχών του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Την ώρα που ο κ. ΝτεΣάντις ζυγίζει το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών από το πρώτο κιόλας έτος της νέας του θητείας ως κυβερνήτης της Φλόριντα, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί της μετριοπαθούς πτέρυγας του κόμματος λένε όλο και πιο φωναχτά ότι ο κ. Τραμπ είναι τοξικός για το κόμμα τους, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters σε ανάλυσή του, και τον κατηγορούν για την κατώτερη του αναμενομένου επίδοση του κόμματος στις εκλογές της Τρίτης.

Δεν είναι τυχαία η σαφής στροφή των μέσων ενημέρωσης του μεγιστάνα του Τύπου Ρούπερτ Μέρντοκ κατά του τέως προέδρου μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης. Έτσι έγκυρα ΜΜΕ όπως η Wall Street Journal αλλά και δημοφιλή συντηρητικά μέσα όπως η New York Post και το Fox News, όλα ιδιοκτησίας του Αυστραλοαμερικανού επιχειρηματία, πρακτικά καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην είναι ξανά υποψήφιος, ενώ επί χρόνια απηχούσαν τις απόψεις του.

Υπάρχουν και κάποιοι, όπως η πρώην εκπρόσωπός του στον Λευκό Οίκο Κέιλι Μακινάνι, που καλούν τον κ. Τραμπ τουλάχιστον να καθυστερήσει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του μέχρι την ολοκλήρωση του επαναληπτικού γύρου στην Τζόρτζια για την τελευταία έδρα της Γερουσίας, στις 6 Δεκεμβρίου, που πιθανότατα θα κρίνει και το κόμμα που θα έχει την πλειοψηφία στο Σώμα.

Τι θα κάνει;

Θα αλλάξουν αυτά τις προθέσεις Τραμπ; Όχι, προς το παρόν, όπως συμφωνούν τα ρεπορτάζ του Associated Press και της έγκυρης Washington Post. Την Πέμπτη το βράδυ οι προσκλήσεις για την ανακοίνωση Τραμπ την Τρίτη το βράδυ στις 9 από το Μαρ-α-Λάγκο έφτασαν στους δημοσιογράφους που καλούνται να καλύψουν την «Ειδική Ανακοίνωση».

Ωστόσο, και να είναι υποψήφιος πλέον ο τέως πρόεδρος, δεν είναι πια καθόλου δεδομένο ότι θα πάρει ξανά το χρίσμα του κόμματός του. Ορισμένοι μάλιστα δεν αποκλείουν σε περίπτωση αποτυχίας του να τολμήσει και αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, κάτι που θα σήμαινε τη διάσπαση των Ρεπουμπλικανών.

Αυτό που επισημαίνουν στο δικό τους ρεπορτάζ οι New York Times είναι ότι ο κ. Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο απόθεμα εμπιστοσύνης στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους. Συνεπώς στελέχη του κόμματος προειδοποίησαν ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμήσει κανείς εάν ο τέως πρόεδρος υποστεί κάποια μόνιμη πολιτική ζημιά, πέρα από μια σειρά αρνητικών σχολίων ή κατά πόσο θα εμφανιστεί ένας αντίπαλος, είτε ο κ. ΝτεΣάντις είτε άλλος, για να τον αμφισβητήσει εντός του κόμματος, κατά τους Τάιμς.

Πέρα από τους Τραμπ και Ντεσάντις, άλλοι πιθανοί υποψήφιοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών φέρονται να είναι ο τέως αντιπρόεδρος Μάικ Πένς, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και γνωστός φίλος της Ελλάδας Μάικ Πομπέο, η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι και ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιάνγκιν.

Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press, Washington Post, New York Times, The Guardian