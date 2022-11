Στη Χερσώνα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: Προειδοποίηση σε Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν

Στην πόλη της Χερσώνας εισέρχονται ουκρανικές δυνάμεις από αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, προειδοποιώντας όποιον Ρώσο στρατιώτη βρίσκεται ακόμα εκεί, να παραδοθεί άμεσα.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας τόνισε ότι η Χερσώνα επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο μετά την κατοχή της από τον Μάρτιο και απείλησε να «εξοντώσει» όποιον Ρώσο στρατιώτη προβάλει αντίσταση.

«Έχετε μόνο μία ευκαιρία να αποφύγετε τον θάνατο – να παραδοθείτε αμέσως», ανέφερε η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Μέσω της ανακοίνωσης, η οποία είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στη Χερσώνα, δίνονται εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ρώσων στρατιωτών που θα παραδοθούν. Όπως αναφέρεται, οι Ρώσοι στρατιώτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη έχουν λάβει εντολή από τους διοικητές τους να φορέσουν πολιτικά ρούχα και να κρυφτούν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ολοκλήρωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Χερσώνα και υποχώρησε στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Ανέφερε ότι –παρά τις αναφορές περί του αντιθέτου– η Ρωσία δεν υπέστη καμία απώλεια προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση.

Το υπουργείο δεν σχολίασε τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα έλαβαν εντολή να φορέσουν πολιτικά ρούχα. Δεν ήταν δυνατό για το Reuters να εκτιμήσει αν ή πόσοι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «συνολικά, περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες και σχεδόν 5.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικών οχημάτων έχουν αποσυρθεί» από τη δυτική όχθη του Δνείπερου.

Σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύουν ουκρανικά ΜΜΕ, από το πρωί η ουκρανική σημαία αναρτήθηκε στο κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα, βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να καταγράφουν την είσοδο των Ουκρανών στρατιωτών στην πόλη.

Another video from Kherson downtown. Incredible! 🇺🇦💛💙 pic.twitter.com/ggTiAdrnQN

Center of Kherson right now.

Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.

Imagine all the emotions on that square!

Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022